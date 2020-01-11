Falette çabuk ısındı

Simon Falette hakkında yapılan, “Sıcakkanlı, pozitif bir oyuncu. Frankfurt’ta soyunma odasının en çok sevilen isimlerinden biriydi” yorumlarını haklı çıkartacak bir tutum sergiledi. 28 yaşındaki stoper, kısa sürede arkadaşlarıyla kaynaştı. Falette, antrenmanlarda da bir an önce Ersun Yanal’ın gözüne girmek adına sıkı bir şekilde çalışıyor. Takımla iki antrenman yapan Gineli yeni transfer, özellikle ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıktı.