Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor deplasmanında Radamel Falcao’yu yedek bırakması, Kolombiya’da yankı uyandırdı. Birçok internet sitesi, radyo ve televizyon kanalında tecrübeli futbolcunun son dakikada oyuna alınması eleştirildi. İşte o yorumlardan öne çıkanlar:

EL DEPORTİVO: Falcao için sürpriz karar. Galatasaray’la yalnızca 2 maça çıkan El Tigre’nin yedek kalması şaşkınlık yarattı.

ANTENA 2: Galatasaray’da beklenmedik Falcao kararı. İki maç oynadıktan sonra sürpriz şekilde yedek kaldı.

AS COLOMBİA: Galatasaray, Malatya’ya karşı rotasyona gitti. Takım golü yedikten sonra oyuna giren Falcao, sadece 3 dakika sahada kaldı ve bir şey yapamadı.

PUBLİMETRO: Kolombiya’da Falcao’yu bekleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. En tuhafıysa oyuna en son girenin Falcao olmasıydı. Saygısızlık yapıldı. Falcao’yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlıktır.