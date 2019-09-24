Falcao'nun yedek kalması Kolombiya'da şok etkisi yarattı!

Radamel Falcao’nun yedek kulübesinde oturup oyuna 90. dakikada girmesi Kolombiya’da şok etkisi yarattı. Haber sitesi Publimetro, gelişmeyi, “Oyuna en son Falcao’nun girmesi saygısızlıktır” diye aktardı.

24 Eylül 2019, Salı 06:01
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Falcao'nun yedek kalması Kolombiya'da şok etkisi yarattı!

Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor deplasmanında Radamel Falcao’yu yedek bırakması, Kolombiya’da yankı uyandırdı. Birçok internet sitesi, radyo ve televizyon kanalında tecrübeli futbolcunun son dakikada oyuna alınması eleştirildi. İşte o yorumlardan öne çıkanlar:

EL DEPORTİVO: Falcao için sürpriz karar. Galatasaray’la yalnızca 2 maça çıkan El Tigre’nin yedek kalması şaşkınlık yarattı.

ANTENA 2: Galatasaray’da beklenmedik Falcao kararı. İki maç oynadıktan sonra sürpriz şekilde yedek kaldı.

AS COLOMBİA: Galatasaray, Malatya’ya karşı rotasyona gitti. Takım golü yedikten sonra oyuna giren Falcao, sadece 3 dakika sahada kaldı ve bir şey yapamadı.

PUBLİMETRO: Kolombiya’da Falcao’yu bekleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. En tuhafıysa oyuna en son girenin Falcao olmasıydı. Saygısızlık yapıldı. Falcao’yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlıktır.

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