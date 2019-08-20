Nzonzi’den sonra Radamel Falcao’yu bekleyen Galatasaray’da bir golcü transferinin daha yolda olduğu ortaya çıktı.

Falcao ile beraber yabancı sayısı 16’ya yükselecek olan sarı-kırmızılılar, Diagne ile beraber, Mitroglou ve Ozornwafor ile de yollarını ayıracak. Boşalacak 3 kişilik kontenjan ise Nzonzi, Falcao ve alınacak diğer futbolcuya ayrılacak.

Teknik direktör Fatih Terim’in, Falcao ile birlikte bir golcü daha istediği ifade edildi. Zorunlu olarak en uçta oynattığı Babel’i genellikle ortanın solunda değerlendirmeyi düşünen tecrübeli hocanın, yeni alınacak forvetin genç ve dinamik bir isim olmasını istediği belirtildi.

Bu çerçevede yine scout ekibi ile koordineli çalışan sarı-kırmızılı çalıştırıcının, alınması planlanan yeni golcünün, Marcao ve Luyindama gibi ileride satıldığında para kazandırabilecek bir isim olmasına dikkat çektiği diye getirildi. Bu nedenle kiralama değil, bonservisiyle transfer ilk seçenek olacak.

Diğer taraftan Premier Lig’de transferin sona ermesiyle birlikte kulüplerin ellerindeki fazla oyuncular için de bir çalışma başlatan sarı-kırmızılılarda idari menajer Şükrü Ergün’ün yeniden İngiltere çıkarma yapması planlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, İngiltere’deki üst düzey kulüplerin kiralamayı düşündüğü isimleri de başka bir seçenek olarak masada tutuyor.

(Milliyet)