Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı değerlendiren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir hazırlık karşılaşması organize etti. Sarı- Kırmızılı kulübün U19 takımıyla yapılan mücadelede, yeni transferlerden Radamel Falcao ilk 11’de yer aldı. Kolombiyalı yıldız, A takımın 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, attığı 2 golle sahanın yıldızı olmayı başardı. Aslan’ın diğer gollerini Emre Mor ve Ömer Bayram kaydetti. Maçın ardından Sarı- Kırmızılı futbolcular yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle birlikte antrenmanı tamamladı. Milli takımlara giden oyuncular, Florya’daki çalışmada yer almadı.

Önce izin sonra toplantı

Galatasaray’da oyuncular bugünü izinli geçirecek. Takım yarın tesislerde toplanarak, milli ara sonrası ligde oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör Fatih Terim’in, bu antrenman öncesi öğrencileriyle bir araya gelerek bir toplantı yapacağı ve son günlerdeki gelişmelerle ilgili bazı uyarılarda bulunacağı öğrenildi.