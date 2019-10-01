Galatasaray’ın PSG karşısında en büyük silahı,Yıldız golcüsü Radamel Falcao olacak. Fransa kariyerinde Monaco formasıyla PSG’ye karşı 1 golü bulunan Kolombiyalı yıldız, bu akşam göstereceği performans ile şeytanın bacağını kırmak istiyor. Büyük maçlarda tecrübesi ve soğukkanlılığı ile takıma güven veren Falcao’nun bu akşam ilk 11’de forma giyecek.





Falcao'nun Monaco forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi ile ilgili yaptığı açıklamalar ise tekrar gündeme geldi. İşte Falcao'nun Şampiyonlar Ligi tutkusu...