Galatasaray’da artık Radamel Falcao transferi için geri sayıma geçilirken taraftarlar resmi açıklamanın yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun 6.5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücretinin 1.5 milyon Euro’sunu sponsor desteğiyle karşılarken, kalan bölümünü de forma satışından çıkarmaya hazırlanıyor. Rekor sayıda satış rakamlarına ulaşmayı planlayan yönetimin hedefinde 500 bin forma var. Taraftarlar daha şimdiden yeni sezon formaları alarak arkasına 9 numara ve Falcao ismini yazdırmaya başladı bile. Ayrıca hem Galatasaray camiasının önde gelen isimleri hem de birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından on binlerce hediye formanın sözünü şimdiden vermiş durumda.

Hedeflenen satışa ulaşılırsa...

Galatasaray’ın yeni sezon formaları 250 TL’ye satılıyor. Çeşitli gider kalemleri düşüldüğünde, kulübün bir formadan elde ettiği gelir ortalama 70-75 TL civarında oluyor. Bu da 500 bin forma satılması halinde 35 milyon Lira, yani 6 milyon Euro’ya yakın bir gelir elde edilmesi demek. Böylece Falcao’nun hem yıllık maaşı hem de kontratına eklenecek başarı bonusları, sadece forma satışıyla karşılanabiliyor. İşte bu nedenle yönetim, camiadaki havayı en üst düzeyde tutabilmek adına görkemli bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

Bu sözler heyecan yarattı... Falcao ne demişti?

Radamel Falcao’nun önceki gece bir Kolombiya televizyonuna Galatasaray’la ilgili yaptığı açıklamalar büyük heyecan yarattı. İşte o sözlerden öne çıkanlar:

■ Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray’da oynamak heyecan verici olur. Türkiye’de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum.

■ Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi spora tutkulu olanlar için motive ediyor.

■ Karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem. Aynı zamanda hayatımdaki dört kadını da düşünmem gerekiyor.

■ Yeteneğimi kaybettiğimi düşünmüyorum. Golcü olarak hâlâ başarılıyım ve takım oyununa adapte olabiliyorum. Attığım gollere bakarsanız bunu göreceksiniz. ■ River Plate’e gittikten sonra ceza alanında özel bir oyuncu olmaya çalıştım ve başardım.

■ Forvette tek oyuncu olduğunda defanslar için kontrol etmek daha kolay oluyor ancak çift forvet daha büyük baskı yaratıyor. Porto’da tek forvettim ama sürekli beni besliyorlardı.

■ Birden çok dil bilmek ve konuşmak, problemleri daha kolay çözmeyi bağlıyor. Monaco gibi birçok ülkeden oyuncusu olan bir takımda kaptan olarak iletişim kurabiliyorum.

Görüşmeler devam ediyor

Abdurrahim Albayrak ile Ahmet Bulut’un Monaco çıkarması oldukça pozitif geçiyor. Önceki gün Falcao ve menaceriyle bir araya gelen ikili, transfer için el sıkıştı. Falcao da Galatasaray hakkında ilk açıklamasını bu görüşme sonrası yaptı. Monaco Yönetimi de, golcü takviyesi henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen, Sarı-Kırmızılı kulübün temsilcileriyle hayli sıcak geçen bir toplantı yaptı. Dünkü görüşmede de detaylar masaya yatırıldı. Albayrak ve Bulut, operasyonu bonservis bedelsiz tamamlamaya çalışıyor.

Hocasının aklı hâlâ golcüde

Monaco için Fransa Ligi hiç de iyi başlamadı. Evinde Lyon’u konuk eden Monaco, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Cezalı olması sebebiyle bu maçta yer almayan Falcao’nun yokluğunu derinden hisseden Monaco’da, teknik direktör Jardim karşılaşma sonrasında, “Bunu yönetime bir mesaj olsun diye söylemiyorum ama hücum gücümüzde eksikler var. Yeni bir forvete ihtiyacımızın olduğunu herkes biliyor” dedi. Fransız kulübü, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.