Radamel Falcao'nun 2 ay süren sakatlığını atlatıp sahalara dönmesi Galatasaray'da sevinç yaratırken, kız kardeşi Michelle Garcia Zarate, tecrübeli golcünün yaşadığı zor günleri anlattı. Kolombiyalı yıldızın artık 34 yaşında olduğunu hatırlatan Zarate, şu ifadeleri kullandı: "Bu zamanda sakatlıklarla başa çıkmak hiç kolay değil. Ama herkes onun ne kadar cesur olduğunu biliyor. Falcao bu durumu sakince karşıladı ve zamanını bekledi. Babam daha doğmadan onun futbolcu olacağını biliyordu. Babamız, 'Ona Falcao adını vereceğim ve bir forvet olacak' demişti. Buna çoktan ikna olmuştu. Annem, Falcao 1 yaşındayken ona top fırlatırdı ve kafa vurmayı öğretirdi. Babam bir defans oyuncusu olduğu için, ona savunma oyuncularının arasında nasıl hareket edeceğini öğretti. Abimin kariyeri etrafında büyüdük. Hepsi bir takım ve sevgi işiydi..."

'Her kararına saygılıyız'

"Ekim ayındaki sakatlığı sırasında annem Falcao'nun yanında 1 ay geçirdi. İlişkilerimizi tekrar güçlendirdik. Uzak mesafelerin zor zamanlara yol açtığını biliyoruz. Biz ona sadece destek vermeye çalışıyoruz. Hayatıyla ilgili alacağı her kararda da ona saygı duyuyoruz. Onun mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli."