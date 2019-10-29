Kolombiya basını, 1 ayı geçen aşil tendonu problemi nedeniyle takımdan ayrı olan Falcao’nun durumunu manşetlere taşıdı.Özellikle Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyen golcü oyuncunun, sarı-kırmızılı takımdaki son durumu tartışmaya açıldı. Marca Gazetesi’nin Kolombiya’daki yayınlarında; detaylı bir durum değerlendirmesi yapıldı. Haber başlığında, “Aşil tendon problemi... Falcao’nun Galatasaray’daki durumu cehenneme döndü” ifadelerini kullandı.

Detayda ise büyük bir karşılama ile başlayan Galatasaray-Falcao sürecinin ilk maçında golle devam ettiği ancak daha sonra sessizlik başladığı bildirildi. Falcao’nun PSG, Club Brugge ve Fenerbahçe maçlarını boş geçtikten sonra 1 aydır aşil tendonu problemiyle dışarıda kaldığı vurgulandı. 33 yaşındaki oyuncunun son durumunun artık Galatasaray’da endişe uyandırdığı yazıldı.

'Alarma geçildi'

El Pilon’da da benzer ifadeler kullanılırken, “Kaplan için bitmeyen kabus; sakatlıkları” başlığı atıldı. El Tiempo’da da sakatlık durumu anımsatılıp, “Radamel Falcao’da yeni bir sakatlık daha, Galatasaray’da alarma geçildi” denildi.

Bir varmış bir yokmuş!

20 milyon euroyu aşan maliyetle kadrosuna kattığı Radamel Falcao 27 gündür takımdan ayrı çalışırken yaşadığı tendon problemi kafa karıştırıyor. Oyuncunun geçmişte diz ve tendonlar nedeniyle yaşadığı problemler ve uzun süreli sahalardan uzak kalması ise bu konudaki endişeleri artırıyor.

Kolombiyalı forvetin 2014’teki uzun süreli sakatlığı 190 gün sürdü. 2016’da ise yıldız futbolcu 213 gün sahaya çıkamadı. 2017’de 54, 2018’de ise 65 gün sakatlık süreci geçirdi Radamel Falcao... Kolombiyalı golcü, Galatasaray’da ise 27 gündür sakat durumda...

(Milliyet)