Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun geleceği hakkında Comutricolor'a açıklamalarda bulundu. NTV Spor'un derlediği habere göre; Oğlu'nun başarılar kazanmak için Galatasaray'da olduğunu söyleyen Zarate, "Gerisi tanrının ellerinde... Millionarios, River Plate ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle ilgili haberler spekülasyon. Oğlum Radamel yüzde yüz Türkiye'de ve Galatasaray'da" diyerek 35 yaşındaki oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'da kontratının devam ettiğini söyledi.

Kolombiyalı oyuncunun menajerlik şirketi de Falcao'nun Türkiye'de mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.





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“Falcao, Tanrı’nın Kolombiyalılara bir hediyesidir”

“Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılara verilen büyük bir ödüldür" diyen anne Zarate, "Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım. Falcao, Tanrı’nın Kolombiyalılara bir hediyesidir. O büyük bir yetenekle doğdu. Kolombiya’da onu herkes seviyor ve bu sevgiyi kesinlikle hak ediyor. Oğlumla her zaman gurur duydum ve duyacağım. Onun dünya futbolu ve Kolombiya için yaptıkları ortada. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir aile babası oldu. Falcao, duygusal ve sevgi dolu bir evlat... Küçüklüğünden beri böyleydi” ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan golcü oyuncu 12 maçta görev alabildi. 6 gol kaydeden Falcao 2 asist yaptı.











