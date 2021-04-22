Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Radamel Falcao, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.

OYNARSA ETKİLİ OLUYOR

Falcao belki 18 maç kaçırdı ama oynadığı maçlarda Galatasaray'a önemli katkılar yaptı. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzurum maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-2'lik Sivas karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi. Toplamda 9 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda G.Saray 13 puanı hanesine yazdırdı.





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DOĞUŞTAN GOLCÜ OLMAK LAZIM

"Bence bir oyuncunun golcü olabilmesi için belli bazı yeteneklere doğuştan sahip olması ama daha sonra bunların üzerine çalışması lazım. Yıllar geçtikçe belli bir birikim oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir."

GALATASARAY DEVASA BİR KULÜP

"Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor.

NE ZAMAN BIRAKIRIM?

Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcularım menajerliğini yapmak olabilir. (Takvim)