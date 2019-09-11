Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına açık antrenman öncesi soruları yanıtlayan Radamel Falcao, hem transfer sürecini hem de hedeflerini anlattı. İlk teklifin Haziran ayı başında geldiğini belirten Kolombiyalı golcü, “İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Taraftarlar aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı” diye konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın önemine de vurgu yapan Falcao, şöyle devam etti:

Avrupa için iddialı konuştu

“Avrupa’da başka ülkelerden de teklif vardı. Amerika’dan teklif geldi. Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım. Galatasaray’ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye’nin en iyi takımı olması ve Avrupa’da söz sahibi olması, Avrupa’daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, Avrupa’da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Galatasaray’da çok iyi bir kadro var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Çok önemli bir teknik direktörümüz var. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı.”

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‘Burada büyük potansiyel var’

“Şu an üzerime düşen bu formayı en iyi şekilde terletmek, gollerimle beraber taraftarı mutlu etmek. Taraftarlar transfer sürecinde de hep benim yanımdaydı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler. Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyorlar. Türk futbolu da daha iyi şeyler hak ediyor, çok potansiyelli oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Büyük bir potansiyel var. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur” diye konuştu.

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‘Taraftar isterse üçlü çektiririm’

Maçta forma giymeye hazır olduğunu belirten Falcao, “Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Monaco’da da antrenmanlarımı yapıyordum. Burada da yapmaya devam ettim. Son karar Fatih hocanın. Hoca şans verirse tabii ki oynayabilirim” açıklamasını yaptı. Yıldız futbolcu, taraftarın ‘üçlü’ çektirmesini istemesi halinde seve seve bunu yapacağını da sözlerine ekledi.

‘İnanılmaz bir karşılama oldu’

Karşılama töreninden çok etkilendiğini belirten Falcao, “İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarını seyretme imkanım oldu. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlı. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden bunu görüyorum” dedi.

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MİNİ YORUM - METİN KARABAŞ

Falcao hem diri hem de çok güçlü

Galatasaray’da basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanı takip ederken dikkatimi çeken ilk şey pozitif hava oldu. Oyuncular antrenman boyunca hem çok disiplinli hem de çok neşeliydi. Tabi ki asıl merak konusu Fatih Terim’in aldığı cezalar sonrasındaki duruşu oldu. Fatih hoca aynı oyuncuları gibi neşeli idi. Belindeki ağrıların hafiflemesi ile rahatlayan Terim her an teknik ekibi ile fikir alışverişindeydi. Alınan cezalar ve kartlar ne Terim’i ne de takımı olumsuz etkilememiş. Yeni transfer Falcao ise uyum sürecini çabuk atlatmış. Fizik olarak da çok iyi durumda. 33 yaşında olmasına karşın çok diri ve güçlü. Yıldız oyuncu taktiksel çalışmada da istekli hali ile dikkat çekti. Florya, hem oyuncuları hem teknik heyeti ile Kasımpaşa maçına hazırım mesajını net bir şekilde verdi.