Falcao'dan son dakika açıklaması: Galatasaray
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Radamel Falcao idmanda konuytu. Cim Bom'un bomba transferi Falcao, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Falcao, Türkiye'den başka takımdan teklif almadığını, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için Galatasaray'dan gelen teklife en başından beri pozitif olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, bugünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galatasaray'a geliş süreci hakkında konuşan Falcao, "Galatasaray'ın teklifi ilk olarak Haziran ayında geldi. En başından bu yana buraya transfer olmak için pozitiftim." dedi.
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Falcao'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Türkiye'de başka takımdan teklif almadım. Avrupa'dan aldım ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması, projelerinin olması etkiliydi.
Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Bir yandan Fatih Terim faktörü çok önemli oldu. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım.
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Galatasaray taraftarına bu karşılama için teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle mükemmeldi. İstanbul'la ilgili hep olumlu şeyler duydum. Herkes övgüler yağdırıyordu.
Taraftarlarımız yine benden 3'lü çektirmemi isterse seve seve yaparım.