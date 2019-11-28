Falcao’dan ses seda çıkmıyor!

Galatasaray’a ilk geldiği günlerde sosyal medyada fotoğraflardan canlı yayınlara kadar çok sayıda paylaşım yapan Falcao, İspanya’daki tedavisine devam ederken, sessizliğini koruyor. Kolombiyalı golcü, Brugge’le oynanan Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili de herhangi bir paylaşımda bulunmadı.