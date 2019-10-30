Galatasaray'da bir aydır gündemi meşgul eden Radamel Falcao'nun sakatlık ve sağlık durumu ile ilgili, her kafadan bir ses çıkıyor. Aşil tendinopatisi teşhisi nedeniyle PSG maçından beri sahalardan uzak kalan Falcao konusunda teknik heyet ve sağlık heyetine eleştiriler de gelmeye başladı. Sivas, Real Madrid ve Beşiktaş'tan sonra Rize maçını da kaçıracak Kolombiyalı golcü ise faturayı kendisine kesti. Sakatlık süreciyle ilgili öz eleştiri yapıp "Hata benim" diyen Falcao, "Monaco'da transferimden dolayı sezona iyi hazırlanamadım. Geldiğimde de idman eksiğim vardı. Ancak taraftarın sevgisine karşılık vermek için hemen oynamak istedim. Yüzde yüz hazır olmadan oynamamalıydım'' itirafında bulundu.

BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM!

Galatasaray'a aşık olduğunu söyleyen Falcao, ''Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında sahada olmayı herkesten çok ben isterdim. Çok önemli takımlarda oynadım ama Galatasaray'daki kadar tutkulu bir taraftar topluluğu görmedim. Kendimi borçlu hissediyorum ve taraftara borcumu ödeyeceğim'' diye ekledi.

İDMANDA BAŞ BAŞA...

Sakatlığı sonrasında ortadan kaybolan Radamel Falcao dün antrenmanda ortaya çıktı. Daha önce takımdan ayrı çalıştığı açıklanan oyuncunun fotoğrafı paylaşılmazken dün ilk kez idman sahasından kareler geldi... Falcao ile Terim baş başa bir süre görüşürken, Kolombiyalı yıldız, hocasına son durumu hakkında bilgi verdi.

DOKTOR FERNANDEZ: ÇOK DİKKAT EDİLMELİ

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesi, yıldız oyuncunun durumunu doktor Carlos Francisco Fernandez ile konuştu. Doktor Fernandez "Dikkat edilmezse sakatlık daha komplike bir hale gelebilir. Tendinopati sakatlığı 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektirir. O da sanırım bu süreyi geçiriyor" diyerek görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Sabah