Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta adeta Falcao fırtınası esti. İlk 45 dakikayı Galatasaray 3-0 önde geçerken bir tanesi penaltıdan olmak üzere iki gol atan Falcao, Emre Kılınç'ın golünde de pası veren oyuncu oldu

Şut bombardımanı

Falcao maç boyunca rakip kaleye 6 şut çekerken 4 isabet sağladı ve 2 gol attı. Falcao en son yine Gaziantep FK karşısında 21.06.2020 tarihinde lig maçına çıkmış ve bir gol atmıştı. Falcao böylece Gaziantep FK karşısında iki maçta 3 gole imza atmış oldu

17 maç 14 gol katkısı (12 gol - 2 asist)

Falcao geçen sezon istediği kadar süre alamamış ve oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yapmıştı. Falcao böylece Süper Lig'de toplamda 17 maçta 12 gol - 2 asistlik performansa ulaştı

Falcao Süper Lig kariyeri

Maç: 17

Gol: 12

Asist: 2





fanatik.com.tr / Tolga Kuru