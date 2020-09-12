Falcao'dan müthiş başlangıç! 2 gol - 1 asist
Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta adeta Falcao fırtınası esti. İlk 45 dakikada Kolombiyalı oyuncu bir tanesi penaltıdan olmak üzere iki gol atarken Emre Kılınç'ın golünde de pası veren oyuncu oldu. Falcao maçı 6 şut ve 4 isabetli tamamladı ve lige çok iyi bir dönüş yapmış oldu
Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta adeta Falcao fırtınası esti. İlk 45 dakikayı Galatasaray 3-0 önde geçerken bir tanesi penaltıdan olmak üzere iki gol atan Falcao, Emre Kılınç'ın golünde de pası veren oyuncu oldu
Şut bombardımanı
Falcao maç boyunca rakip kaleye 6 şut çekerken 4 isabet sağladı ve 2 gol attı. Falcao en son yine Gaziantep FK karşısında 21.06.2020 tarihinde lig maçına çıkmış ve bir gol atmıştı. Falcao böylece Gaziantep FK karşısında iki maçta 3 gole imza atmış oldu
17 maç 14 gol katkısı (12 gol - 2 asist)
Falcao geçen sezon istediği kadar süre alamamış ve oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yapmıştı. Falcao böylece Süper Lig'de toplamda 17 maçta 12 gol - 2 asistlik performansa ulaştı
Falcao Süper Lig kariyeri
Maç: 17
Gol: 12
Asist: 2
fanatik.com.tr / Tolga Kuru