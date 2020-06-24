Galatasaray'da daha önce aşil tendonundaki ağrıları yüzünden 2 buçuk ay sahalardan uzak kalan Falcao, sağ uyluk arka adalesindeki kanama nedeniyle de 2 hafta takımını yalnız bırakmıştı. Sabah'ın haberine göre; Bu sezon lig ve Avrupa'daki 12 maçta sakat olan Kolombiyalı golcünün Gaziantep FK maçı sonrası sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildi.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZON'U KAÇIRACAK

Kritik Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaçıracağı ortaya çıkan Falcao, attığı 11 gole rağmen yüksek maliyeti ve sakatlık problemi ile Fenerbahçe'nin Van Persie transferini akıllara getirdi. Van Persie fizik olarak hazır gelmediği Fenerbahçe'de sakatlıklarla boğuşmuş, derbilerde attığı gollere rağmen hayal kırıklığı olarak görülmüştü. Van Persie de Falcao gibi Türkiye'de astronomik (yıllık 5 milyon Euro üzeri) ücret kazandı.

1 SEZONDA 6 MİLYON €

Galatasaray'la 3 yıllık anlaşması olan Falcao, sezon başına 5 milyon Euro garanti para alıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon 15 maç barajını aştığı için 1 milyon Euro bonusa da hak kazandı. Falcao, 29 maçı tamamlasaydı, 900 bin Euro daha alacaktı.

Falcao, Galatasaray'la 16 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 22 maçta görev yaptı. Kolombiyalı forvet 11 gol ve 1 asistle 12 kez skora katkı sağladı.

Robin Van Persie, 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 83 maça çıkarken 36 kez ağları sarstı. Hollandalı eski futbolcu, bu süreçte irili ufaklı 14 kez sakatlık yaşadı ve 37 karşılaşmayı kaçırdı.