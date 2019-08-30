Galatasaray taraftarının dört gözle transferini beklediği Falcao ile FANATİK, Monaco’da görüştü, müjde niteliğinde mesajlar aldı... Kura çekimi öncesinde Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve menacer Ahmet Bulut ile bir araya gelen Kolombiyalı yıldız, akşam saatlerinde de dış haberler sorumlumuz Mehmet Çağrı Davran’ın sorularını yanıtladı. Arkadaşımız, milyonlarca taraftarın cevabını merak ettiği o soruyu sordu: “Galatasaray’a geliyor musun?“

Falcao’nun yanıtı kısa ve net oldu: “Bu iş bitti!” Yönetime vermiş olduğu sözü FANATİK aracılığıyla bir kez daha yineleyen Falcao transferinde bugün çok kritik...

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Kafile dönmedi

Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, idari menacer Şükrü Hanedar ve menacer Ahmet Bulut’un kura sonrasında Türkiye’ye dönmediği, Monaco’lu yöneticilerle final görüşmesi yapacağı öğrenildi. Falcao’nun ısrarla Galatasaray’a gitme yönünde bir tavır belirlemesi, Sarı-Kırmızılılar’ın en önemli kozu oldu. Büyük bir aksilik çıkmazsa, yöneticiler İstanbul’a Kolombiyalı yıldızla birlikte dönecek!

ÇAĞRI DAVRAN / FANATİK ÖZEL

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Kura öncesi yöneticiler Falcao ile durum değerlendirmesi yaptı.