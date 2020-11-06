Kart cezası nedeniyle son Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyen Falcao’nun, Sivas deplasmanına götürülüp götürülmeyeceği bugün netlik kazanacak. Sağ üst ön adale grubunda ağrı hissettiği için Florya’daki idmanı tamamlayamayan Falcao’nun detaylı tetkikleri bugün yapılacak. Teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Tedbir amaçlı olarak kendini riske etmeyen Falcao, Sivasspor karşılaşmasında ise takımını yalnız bırakmak istemiyor.