35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray 'a veda etti. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen yıldız futbolcu, Galatasaray'da 2 sezon geçirirken, 731 günlük serüveninde toplam 43 resmi maça çıktı ve 20 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray macerasının büyük bölümünü sakatlıklarla geride bıra kan Falcao, 98 resmi maçı n 55' ini kaçırdı. Sarı-Kırmızılı kulüpten 2 yılda 150 milyon Lira’nın üzerinde para kazanan tecrübeli futbolcunun bu sezonki maaşının büyük bir bölümü de Galatasaray tarafından karşılanacak. İstanbul macerasını kupasız tamamlamasına rağmen, Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe derbisinde attığı penaltı golüyle Radamel Falcao adını Galatasaray tarihine yazdırmış oldu.

Madrid'e geri dönüyor

Avrupa'da transfer sezonu kapanmasına rağmen, serbest oyuncu statüsünde olduğu için Falcao'nun görüşmeleri deva m ediyor. Madrid'e dönmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atması bekleniyor. Falcao, bir başka Madrid devi olan Atletico Madrid'le müthiş başarılara imza atmıştı.