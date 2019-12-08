Radamel Falcao uzun bir aradan sonra Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alındı ve 78.dakikada oyuna girdi. Maç sonunda golcü oyuncu Falcao, kişisel hesabından paylaşımda bulundu. Sakat olduğu dönemde paylaşım yapmaktan çekinen golcü oyuncu, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabı aracılığıyla şunları paylaştı. Falcao, "Sahalara geri dönme şansını verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Tüm takımın gösterdiği mücadele ve galibiyet nedeniyle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.