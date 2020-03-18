Türkiye Futbol Federasyonu, dün verdiği kararla liglerin seyircisiz oynanacağını belirtti. Birçok futbolcu ve kulüp bu devam kararına tepki gösterdi. Tepki gösteren futbolculardan birisi de Falcao'ydu.

Falcao sosyal medya hesabından "Dünyanın dört bir yanında insanlar ölüyor ve biz futbol oynamaktan bahsediyoruz. Güvende olun ve evde kalın." ifadeleriyle bir paylaşım yaparak, verilen devam kararına tepki gösterdi.

OBI MIKEL'E DESTEK VERMİŞTİ

Trabzonsporla yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel sosyal medya hesabından, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli futbolcunun gönderisine yorum yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao da "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli." sözleriyle destek vermişti.