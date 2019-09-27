Türkiye'deki ilk derbi heyecanını yarın yaşayacak olan Radamel Falcao adeta hırs küpü... Kolombiyalı yıldız, antrenmanlara takım arkadaşlarından önce gelirken, her idmanın ardından ekstra şut çalışması yapıyor.

TAKIMA YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR!

Fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao bir yandan da salonda kendisi için fizyoterapist tarafından hazırlanan özel programı uyguluyor.

MUSLERA'DAN VİDEO TERAPİ!

Takımın Fenerbahçe derbileri konusunda en tecrübeli isimlerinden biri olan Fernando Muslera'nın da geçmiş maçlarla ilgili videoları Kolombiyalı forvete izlettirdiği öğrenildi. Falcao yarınki dev maçta hem teknik heyetin hem de taraftarların en büyük kozu durumunda.

Kaynak: Takvim