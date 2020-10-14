Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao'dan Kolombiya'ya hayat öpücüğü! 34 yaşındaki santrfor, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Şili-Kolombiya maçında oyuna girdi ve son dakikada attığı golle ülkesine 1 puan kazandırdı.
Maçtaki ilk golü Kolombiya adına 7. dakikada Jefferson Lerma kaydederken, Arturo Vidal (38' pen) ve Alexis Sanchez'in (41') golleri Şili'nin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasını sağladı.
Maçın 2. yarısında 72. dakikada oyuna giren Falcao, 90+1'de attığı gol ile Kolombiya'nın maçtan 1 puanla ayrılmasını sağladı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
https://twitter.com/FCFSeleccionCol/status/1316205742374879234