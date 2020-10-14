Falcao'dan altın gol! Ülkesi Kolombiya'ya hayat verdi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya, Şili ile deplasmanda karşılaştı. Kolombiya puanı, Galatasaray'ın yıldız santrforu Radamel Falcao'nun son dakikada attığı golle kurtardı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 09:32 Son Güncelleme:
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Falcao'dan altın gol! Ülkesi Kolombiya'ya hayat verdi

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao'dan Kolombiya'ya hayat öpücüğü! 34 yaşındaki santrfor, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Şili-Kolombiya maçında oyuna girdi ve son dakikada attığı golle ülkesine 1 puan kazandırdı.

Maçtaki ilk golü Kolombiya adına 7. dakikada Jefferson Lerma kaydederken, Arturo Vidal (38' pen) ve Alexis Sanchez'in (41') golleri Şili'nin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasını sağladı.

Maçın 2. yarısında 72. dakikada oyuna giren Falcao, 90+1'de attığı gol ile Kolombiya'nın maçtan 1 puanla ayrılmasını sağladı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. 




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