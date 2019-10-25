Haftayı Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid yenilgisiyle kapatan Galatasaray’da, gözler Süper Lig’deki Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı- Kırmızılılar, pazar akşamı Vodafone Park’ta oynanacak kritik mücadelenin hazırlıklarına dün sabah yapılan antrenmanla başladı.

Durumu merakla beklenen isimlerden Radamel Falcao, bu idmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sağlık ekibi, yıldız futbolcuyu derbiye yetiştirmeye çalışıyor. Falcao’nun kadroda yer alması beklenirken, ilk 11’de oynaması veya 45 dakikadan uzun sahada kalması çok zor görünüyor. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda gol yükü yine Florin Andone’nin omuzlarında olacak. Kadrodaki en keskin değişiklik ise orta sahada yaşanacak.

Takımın merkezi belli oldu

Real Madrid maçında sahanın en kötülerinden biri olan Seri kızağa çekilirken, takımla antrenmanlara devam eden Lemina ilk 11’e dahil olacak. Böylece merkezde Nzonzi, Lemina, Belhanda üçlüsü beraber görev yapacak. Solda Babel, sağda Feghouli, ileride Andone’nin yerleri de garanti. Savunmanın göbeğinde yine Marcao - Luyindama ikilisinin oynaması bekleniyor. Beklerde ise Mariano, Şener, Nagatomo ve Emre Taşdemir arasında kıyasıya bir rekabet olacağı tahmin ediliyor.

Donk formaya göz kırpıyor

Savunmada genellikle Marcao ile Luyindama ikilisini oynatan Fatih hoca, üçlü savunma denediğinde Donk’un bu bölgede ortaya koyduğu mücadeleden çok memnun. Terim, Hollandalı oyuncuyu oynatarak derbide sürpriz yapabilir.

Metin Karabaş