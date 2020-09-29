Falcao ve James Rodriguez milli takıma dönüyorlar

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao ve Everton ile yeniden çıkışa geçen James Rodriguez, yükselişe geçen performansları neticesinde uzun süre sonra yeniden milli takıma yükselmeyi başardılar.

29 Eylül 2020, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Falcao ve James Rodriguez milli takıma dönüyorlar

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, Radamel Falcao ve James Rodriguez'in Dünya Kupası Elemeleri için milli takıma dönebileceklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Copa America'da çeyrek finalde Şili'ye kaybedilen maçtan bu yana iki isim, milli takım kadrosuna seçilmemişlerdi. 

Queiroz yaptığı açıklamada, kaptanları Falcao ve James Rodriguez'in milli takıma yeniden döneceklerini açıkladı. İki ismin takımlarında artan performansları ana gerekçe olarak gösterildi. 

Falcao, Galatasaray formasıyla sezona iyi bir görüntü ile başlarken James Rodriguez ise son yıllarda düşüşe geçen kariyeri sonrası Everton'da çok iyi bir sezon başlangıcı gerçekleştirdi. 

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