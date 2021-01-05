Falcao transfer teklifini reddetti

Kolombiyalı golcüye, "Merhaba" yazarak konuyu açmaya çalışan Rostov'a, Falcao'nun verdiği ilk cevap ise "Hayır, size gelmeyeceğim" oldu. Ruslar bu esprili diyaloğu kendi sosyal medya hesaplarından, Messi-Moskova flörtünü işaret ederek paylaşırken, "Hâlâ evet demiyorlar" notuna yer verdi. Galatasaraylı taraftarlar ise bu gelişmeye kayıtsız kalamayarak, "Keşke acele etmeseydin", "Come to Rostov (Rostov'a gel)" gibi yorumlarla Falcao'yu artık gözden çıkardıklarını ifade ettiler.