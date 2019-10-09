Falcao neden milli takıma alınmadı? Carlos Quieroz açıkladı

Galatasaray'da en son oynanan Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Falcao, milli takım kadrosuna da çağrılmamıştı.

Falcao'yu milli takıma çağırmayan Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Quieroz'un açıklamaları:

"Falcao 2014 Dünya Kupası’nda bu yana milli takıma çağrıldığı maçların yüzde 55’inde görev yapabildi."

"Falcao, bazen sakatlıklar bazen de başka nedenler ötürü forma giyemedi. Şu an en iyi durumda olduğunu düşündüğümüz futbolcuları kadroya aldığımı düşünüyorum."



