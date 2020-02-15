Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücum hattında gole en yakın oynatacağı isme karar verdi. Fatih Terim’in, Konyaspor deplasmanında sakatlanan ve ligde iki hafta sonra formasına kavuşmayı dört gözle bekleyen Radamel Falcao’yu, Malatya karşısında yedek kulübesinde tutacağı öğrenildi. Kolombiyalı yıldızın yokluğunda çok iyi bir performans gösteren Adem Büyük’ün, yarın da ilk 11’de sahne alacağı bildirildi. Konya deplasmanında Falcao’nun sakatlanması sonrası oyuna giren ve 3-0 kazanılan mücadelede son golü atan Adem, sonrasında ligde Türk Telekom’da 4-1’le geçilen Kayserispor maçında 1, 3-0’lık Kasımpaşa karşılaşmasında da 2 gol birden atmıştı.

Mutlaka süre verecek...

Ligde forma giydiği son 3 mücadelede toplamda fileleri 4 kez sallayan 32 yaşındaki forvet, Alanya ile hafta içinde oynanan ve 3-1 kazanılan çeyrek final rövanşında da 2 gol birden atan tecrübeli oyuncuya Terim’in de çok güvendiği konuşuluyor. Ancak Falcao’nun da maçın gidişatına göre Fenerbahçe derbisi öncesi mutlaka süre alacağı tahmin ediliyor.

Derbi öncesi kart sınırında

Aslan’da, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi kart sınırındaki tek isim Adem Büyük. Çok iyi bir dönem geçiren Adem’e, teknik heyetin de maç öncesi uyarıda bulunduğu ve gereksiz yere kart görmekten kaçınmasını istediği bildirildi. Eğer Adem kart görürse, gelecek hafta Kadıköy’de nefes kesecek derbide takımdaki yerini alamayacak.

MİNİ YORUM (ERMAN ÖZGÜR)

Kadıköy’de işler değişir

Adem Büyük’ün formu elbette Galatasaray için büyük kazanç. Hatta artık Fatih Terim için çift santrforlu bir opsiyon bile var denebilir. Ancak Fenerbahçe derbisi özelinde Fatih Terim’in sağlığına kavuşmuş Falcao varken Adem Büyük ile başlayacağını tahmin etmiyorum. Bu maçların atmosferi Falcao gibi golcüleri sever ve Falcao varsa o oynar. Adem Büyük ise şimdiye kadar yaptığı iş ile Galatasaray’da özel oyuncu sınıfına geçti. Hamle olarak kullanılması motivasyonundan birşey kaybettirmez. Hatta tam tersine, oynamadığında teknik direktörünün kafasındaki ilk hamle olur; skor ne olursa olsun...

Metin Karabaş