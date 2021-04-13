Falcao: Maskeli adam geliyor

Operasyonun ardından Kolombiyalı golcüden bir paylaşım geldi. Falcao, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" notunu düştü. Bu mesaj, Falcao'nun özel bir maskeyle de olsa, beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceği şeklinde yorumlandı. Falcao'nun eşi Lorelei Taron da hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılı kulüpten Falcao ile ilgili herhangi bir geçmiş olsun mesajının gelmemesi ise dikkat çekti.



