Falcao kayıp!

Galatasaray’da Radamel Falcao sıkıntısı baş gösterdi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcunun durumu ve sahalara dönüş zamanı belirsizliğini koruyor.

1 Ekim’de Paris Saint Germain ile Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta sahada yer alan ve kendini fazla yorduğu gerekçesiyle aşil tendonunda ağrı oluşan Kolombiyalı golcünün durumu kafa karıştırıyor.

Bu nedenle Gençlerbirliği deplasmanına götürülmeyen yıldız golcü, milli arada takımla tek bir antrenmana bile çıkmadı. Bu süreçte sahada düz koşu bile gerçekleştirmeyen Falcao, sürekli olarak salonda çalışmasını sürdürdü. Ne zaman sahaya çıkacağı, takımla birlikte antrenmanlara döneceği ise belirsizliğini koruyor. Bu durum, Sivasspor ve Real Madrid maçları öncesi keyifleri kaçırdı.

Teknik kadronun, Sivas maçı olmasa bile Real Madrid ile yapılacak kritik karşılaşmada yıldız futbolcuyu mutlaka sahada görmek istediği ve bu konuda oyuncudan fedakârlık beklendiği belirtildi.

Lemina iyi gidiyor

Sarı-kırmızılılarda durumu belirsiz olan diğer isim olan Lemina’nın ise durumunda düzelme olduğu ve takımla beraber çalışmalara kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

(Milliyet)