Falcao: İyileşiyorum

1 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde oynanan PSG maçından bu yana takımdan ayrı olan ve tedavisi için İspanya’ya giden Radamel Falcao, sakatlığı hakkında bir Kolombiya televizyonuna konuştu. Tedavisinin çok iyi gittiğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, “İyileşiyorum” dedi. Real Madrid maçına yönelik açıklamalarda da bulunan Falcao, “Dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz. Real Madrid bir geçiş sürecinde. Ancak hâlâ büyük oyunculardan kurulu büyük bir kulüp. İspanya’yı elbette özlüyorum” diye görüş bildirdi.

Takımını ziyaret etti

İspanya’da özel doktoruna tedavi olan Radamel Falcao, 11 Kasım’da Türkiye’ye dönecek ve tedavisine İstanbul’da devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, milli ara sonrası Kolombiyalı yıldızın takıma katılmasını bekliyor. Falcao, dün Madrid’e gelen Galatasaray kafilesini de ziyaret ederek arkadaşlarına başarılar diledi. Tecrübeli futbolcu, maçı da tribünde takip edecek.