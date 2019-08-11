Wesley Sneijder, Didier Drogba gibi dünya yıldızları hafızalardaki yerini korurken, Galatasaray bir dünya yıldızına daha ‘Parçalı’ formayı giydirecek: Radamel Falcao. 33 yaşındaki Kolombiyalı süperstarla 3 yıllık anlaşma sağlandı, Monaco ile de el sıkışıldı. Galatasaray İkinci Başkanı Abduurahim Albayrak, Cim Bom’un yeni golcüsüyle İstanbul’a geliyor. Yaptığı paylaşımlarla heyecan yaratan, Galatasaraylı taraftarlar, gece yarılarına kadar nöbet tuttuğu Falcao transferi için geri sayıma geçerken resmi açıklamanın yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Falcao Galatasasaray'da ne kadar kazanacak?

Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Falcao'nun Sarı Kırmızılı ekipte yıllık 5 milyon Euro kazanması bekleniyor. Falcao transferinde geri sayıma geçen Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun yıllık ücretinin 1.5 milyon Euro’sunu sponsorla karşılarken kalan bölümünü de formalardan çıkarmaya hazırlanıyor. Yönetimin hedefi rekor satış rakamlarına ulaşmak.

Falcao ve kulübü ile haftalardır yapılan görüşmeler nihayet bitti... Müjdeli haberi Monaco’daki Abdurrahim Albayrak bu fotoğrafla verdi...

'Galatasaray'da forma giymek heyecan verici olur'

Galatasaray forması giymenin kariyerinin bu döneminde heyecan verici olacağını ifade eden Falcao, "Türkiye'de futbol ilginç bi şekilde yaşanıyor. Durumu değerlendiriyorum, umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir. Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da forma giymek heyecan verici olurdu. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor. İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa'da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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