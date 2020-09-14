Falcao iddialı konuştu! 'Bu daha başlangıç'

Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon ligde 16 maçta forma giyebilen Radamel Falcao, kendini taraftara affettirmek için hırs yaptı, çok çalıştı ve Gaziantep FK maçında şova imza attı. 2 gol, 1 asistlik performansıyla karşılaşmanın adamı olan Falcao, hocası Fatih Terim’den özel tebrik alırken, arkadaşlarının da övgüsünü kazandı. Takımla geçirdiği iyi kamp döneminin performansında etkili olduğuna vurgu yapan 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, “Kendimi fizik olarak çok iyi hissediyorum. Gerçek Falcao’yu herkese izletmek istiyorum. Bu daha başlangıç” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Maaşını da indirmişti

Pandemi nedeniyle futbol kulüplerinin yaşadığı ekonomik krizde, maaşında indirime giderek yönetimin de takdirini toplayan Falcao, bu sezon tam anlamıyla patlama yapmak istiyor. Tecrübeli santrforun bu performansında, Diagne’nin takıma dönmesinin de büyük payı var. Daha önce 29 golle kral olan Diagne ile Falcao arasında önemli rekabet yaşanıyor.

Metin Karabaş