Falcao gollere başladı!
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncu son haftalarda sahneye çıkmaya başladı. Sivas karşısındaki golleriyle beraberliği kurtaran Falcao, Kayseri deplasmanında da galibiyetin fitilini ateşledi, gönül almaya başladı.
Geçen sezon başında çok büyük umutlar ve uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen Kolombiyalı süperstar bir türlü sakatlıklardan kurtulamamıştı. Sarı-Kırmızılı formayla 35 maça çıkan ancak 43 karşılaşmayı da kaçırarak büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu son 2 haftadaki performansıyla gönül almaya başladı.
Formu sevindiriyor
Sivas karşısında 2 golle beraberliği getiren yıldız futbolcu, Kayseri deplasmanında da attığı şık golle galibiyetin fitilini ateşledi. Falcao yükselen performansıyla camiayı heyecanlandırırken, teknik heyeti de şampiyonluk yolunda bir hayli sevindirdi.