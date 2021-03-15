Falcao gollere başladı!

Geçen sezon başında çok büyük umutlar ve uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen Kolombiyalı süperstar bir türlü sakatlıklardan kurtulamamıştı. Sarı-Kırmızılı formayla 35 maça çıkan ancak 43 karşılaşmayı da kaçırarak büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu son 2 haftadaki performansıyla gönül almaya başladı.

Formu sevindiriyor

Sivas karşısında 2 golle beraberliği getiren yıldız futbolcu, Kayseri deplasmanında da attığı şık golle galibiyetin fitilini ateşledi. Falcao yükselen performansıyla camiayı heyecanlandırırken, teknik heyeti de şampiyonluk yolunda bir hayli sevindirdi.



