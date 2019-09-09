Falcao geri sayımda

Fransa Lig 1 ekibi Monaco’nun dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao’yu kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray’da taraftar, yıldız futbolcuya bu hafta kavuşacak. Teknik direktör Fatih Terim’in, 33 yaşındaki golcüyü cuma günü Türk Telekom Stadı’nda Kasımpaşa’yla oynayacakları Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının ilk 11’inde görevlendireceği öğrenildi.

Takımın önceki gün yapılan takım çalışmasında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken ve göreve hazır olduğunu gösteren El Tigre (kaplan) lakaplı süperstarın, şovuna ilk maçından itibaren başlaması bekleniyor.

Göreve hazır...

Monaco’nun yeni sezon hazırlıkları kampında yer alması sebebiyle idman eksiği bulunmayan tecrübeli futbolcunun, bu hafta içerisinde yapacağı takım çalışmalarıyla uyum sorununu da kısa sürede atlatıp Fatih Terim’in oyun planına adapte olması planlanıyor.

Sarı- Kırmızılı taraftarların, imza töreninin ardından Türk Telekom Stadı’nda bu kez ilk maçına çıkmasını merakla beklediği Falcao da, futbolseverlerin bu ilgisine golleriyle karşılık vermeyi istediği kaydedildi. Kulüp çalışanlarından takım arkadaşlarına kadar herkese kendisine gösterilen sevgiden dolayı yaşadığı mutluluktan bahseden başarılı futbolcunun da Kasımpaşa karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.