Galaatsaray'a transferi büyük olay olan ancak istediği performansı sergileyemeyen Falcao, transferin son anlarında İspanya'ya dönmüştü. La Liga ekibi Rayo Vallecano ile anlaşan Kolombiyalı oyuncu sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Falcao, "Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Teşekkürler İstanbul. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Aynı şekilde tüm takım arkadaşlarıma, asistanlarıma, teknik direktörlerime ve yöneticilerime de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Falcao ayrıca Galatasaray forması altındaki anılarından oluşan bir videoyu paylaştı.

Falcao, Galatasaray forması altında 43 maçta 20 gole imza atmıştı.