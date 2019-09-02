Galatasaray’ın, bilinen yüzüyle yaklaşık 2 aydır peşinde olduğu Radamel Falcao’nun transferinin resmen bitme aşamasına geldiğini Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız gün FANATİK’in birinci sayfasından ‘Bu iş bitti’ manşetiyle öğrendi.

Falcao ile imzası öncesinde birebir görüşme şansını elde ettiğim gün, her yönüyle heyecan doluydu. Şampiyonlar Ligi kura çekiminin olduğu 29 Ağustos Perşembe günü Monaco’daydım. Kolombiyalı yıldızın, Galatasaray’la otelde görüşme yaptığının görüntüleri sosyal medyaya zaten düşmüştü.

‘Aman Falcao’yu sorma’

Gazetemiz, ESM (Avrupa Spor Medyası Birliği) üyesi olduğundan dolayı UEFA ile yapılan toplantılar sebebiyle bir yere gitmek için vaktim oldukça kısıtlıydı. Fırsat bulup ilk denemeyi o gün gündüz saatlerinde yaptım ama otele gittiğimde ortalıkta tanıdık kimse yoktu.

Akşam ise kura çekiminde salona girerken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i gördüm ve kendimi tanıttıktan sonra elimi uzattım. Bana ilk sözleri, “Aman bana Falcao’yu sorma, 1 saat uykuyla duruyorum” oldu. Ben de kendisine, “Yok başkanım, Falcao’yu sormayacağım, kurada başarılar diliyorum” diyerek yerime geçtim.

Kura sonrası UEFA’nın düzenlediği kutlama yemeği için yola koyuldum. Normalde araçla 5 dakikada gideceğimiz yere, yabancı gazeteci arkadaşımla yürüyerek gitmeyi tercih ettik.

Birkaç kaynağa sordum ve...

İyi ki de yürümüşüz. 15 dakika sonra otelin önünden geçerken kapının önünde Falcao duruyordu. Normalde Türkiye’de binlerce insanın etrafını saracağı yıldız forvetin, herkesin organizasyon sebebiyle takım elbise giydiği bir ortamda şortu, terlikleri ve tişörtüyle zaten fark edilmemesine imkan yoktu! Oldukça fit ve güçlü gözükmesinin yanı sıra bir süperstar havası yoktu ve oldukça mütevazıydı.

Hiç uzatmadan hemen ona, “Görüşmelerden ne sonuç çıktı?” diye sordum ve bana rahat bir şekilde, “Bitti” cevabını verdi. “Monaco’yu mu bekliyorsunuz?” karşılığına da gülümseyerek, “Evet” dedi.

Bütün gün Monaco’da, Galatasaraylı yetkililer ve menacerlerle görüşen golcü futbolcu için artık bu saatten sonra dönüş olmadığı belliydi. Buna rağmen birkaç yakın kaynağıma daha sorduktan sonra, ortaya da gündeme damgasını vuran bu manşetimiz çıktı.

Çağrı Davran