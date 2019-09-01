Sarı-Kırmızılı camianın transfer gündemini yaklaşık 2 aydır meşgul eden Radamel Falcao operasyonunda mutlu son... Birkaç gündür Fransa’da üs kuran Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menacer Şükrü Hanedar’ın, sonunda Monaco kulübünü ikna etti. Dün gece saatlerinde KAP bildirimi yapılırken, Falcao’nun bugün Türkiye’ye gelerek Galatasaray’la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bugün havalimanına akın edip Falcao’yu görkemli bir şekilde karşılayacak.

Falcao böyle isteyince...

Cim Bom’la uzun süre önce prensip anlaşmasına varan ve tüm sosyal medya hesaplarından hem Galatasaray’ı hem de Galatasaraylı futbolcuları takibe alan Kolombiyalı golcü, böylece sözünü tutmuş oldu. Aslan’ın dışında Falcao ile ciddi şekilde ilgilenen, hatta Monaco ile anlaşan birçok Avrupa devi olsa da, Falcao prensip anlaşması sağladığı Galatasaray’ı tercih ederek, transferin bitmesinde büyük rol oynadı.

Dünyanın gözü bu transferde

Bu arada Radamel Falcao ile Galatasaray arasındaki flört, tüm dünya spor medyasının dikkatini çekmiş durumda. Kolombiya’dan Brezilya’ya, Fransa’dan, İtalya, İngiltere ve Avustralya’da yayın yapan gazete ve internet sitelerine kadar birçok medya kuruluşu, Galatasaray’ın Falcao transferini bitirdiği yönünde manşetlere imza atıyor.

Yasin Çam