Eylül ayı Galatasaray’ın sosyal medya hesapları için tarihin en verimli dönemine sahne oldu. Dünyadaki tüm spor kulüpleri arasında Galatasaray’ın Instagram’ı, en fazla etkileşim alan ikinci sosyal medya hesabı oldu. İlk sırada 91.5 milyonla Barcelona açık ara önde bulunurken, Galatasaray 71.9 milyonla; Juventus, Liverpool, Manchester United ve Real Madrid gibi takipçi sayısı çok daha fazla olan devleri geride bıraktı.

Bunda Radamel Falcao’nun transferi, geliş videoları, imza töreni sırasındaki paylaşımlar ve Şampiyonlar Ligi günlerindeki ilgi çok büyük rol oynadı. Aslan’ın Türkiye’deki ezeli rakiplerinden Fenerbahçe, 29.3 milyon etkileşimle dokuzuncu, Beşiktaş ise 10.8 milyonla onyedinci sırada yer aldı.

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