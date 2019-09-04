Falcao formayı giydi, sosyal medya tam anlamıyla yıkıldı!

Radamel Falcao... Dünyanın en popüler golcülerinden olan Kolombiyalı yıldızın transfer süreci uzadıkça uzadı, ama muhteşem bir sonla tamamlandı. Öncelikle dünyanın dört bir yanındaki spor medyasında manşetleri Galatasaray’ın Falcao transferi süsledi. Bununla birlikte İstanbul’da taraftarların yaşattığı görkemli karşılama, Falcao’nun heyacanı ve mutluluğuyla birleşince ortaya uzun yıllar unutulmayacak görüntüler çıktı. Son olarak resmi imzanın ardından 33 yaşındaki futbolcunun yaptığı Galatasaray formalı paylaşım, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Aralarında kimler yok ki...

Mbappe, Fabregas, Pato, Bakayoko, Moutinho, John Terry, Kluivert gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra eski Formula 1 pilotlarından Felipe Massa ve birçok ünlü sinema oyuncusu, model, hatta sosyal medya fenomenleri, Falcao’ya başarı dileklerinde bulundu.

İmza töreninde Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da yer aldı.

Büyük bir reklam kampanyası

Galatasaray’ın resmi hesabından yayınladığı transfer tanıtım videosu, Falcao’nun formalı paylaşımları, Instagram, Facebook, Youtube ve Twitter platformlarında on milyonlarca kez izlendi. Ünlü futbol hesaplarının da paylaşım furyasına katılmasıyla son zamanların en büyük etkileşim sayılarına ulaşıldı. Sarı-Kırmızılılar, Falcao transferiyle birlikte dünya çapında büyük bir reklam kampanyasına imza atmış oldu.

Son sezonunda 16 golü var

Falcao, Monaco’daki son sezonunda 39 resmi maça çıktı. Fransa Ligi’ndeki 33 karşılaşmada 15 gol 2 asistle oynayan Kolombiyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 karşılaşmada ise skor üretemedi. Falcao, Fransa Kupası’ndaki 1 maçta golünü atmayı başardı ve sezonu 16 gol, 2 asistle tamamladı.

Kasımpaşa’ya yetiştiriliyor

Monaco’nun bu sezonki lig maçlarında forma giymeyen Radamel Falcao’nun hafif bir sakatlığı bulunuyor. Kolombiyalı yıldız, tedavisine Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek. Sağlık ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası Kasımpaşa’ya karşı oynamasında bir sakınca görmüyor.

103 milyon Euro’luk adam

Radamel Falcao için bugüne kadar tam 103 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2009’da Porto, 5.5 milyon Euro’ya River Plate’ten Kolombiyalı yıldızı transfer etti. 2011’de Atletico Madrid, Porto’ya 40 milyon Euro verdi. 2013’te Monaco, Atletico’ya 43 milyon Euro ödedi. 2014’te Manchester United 7.6 milyon Euro’ya, 2015’te Chelsea 7 milyon Euro’ya Monaco’dan kiraladı.

Yasin Cam

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