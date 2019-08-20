Galatasaray'da Radamel Falcao için geri sayım sürüyor... Yarın İstanbul'a gelmesi beklenen Kolombiyalı yıldızın teknik direktör Fatih Terim'le Whatsapp üzerinden görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Falcao'nun Galatasaray forması giymek için sabırsızlandığı öğrenildi.

ÇOK HEYECANLI VE SABIRSIZ

Yıldız futbolcunun Fatih Terim'le yaptığı bu özel görüşmede, "Bir an önce İstanbul'a gelmek ve takıma katılmak istiyorum. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandığı belirlendi.

BUGÜN KAP BİLDİRİMİ OLACAK

Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray bugün Falcao için KAP bildirimini yapacak. Ardından da Kolombiyalı yıldızın transferi için heyecanlı süreç başlayacak.

ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Yarın ya da en geç perşembe günü İstanbul'a beklenen Falcao için taraftara açık bir tören yapılacak. Yönetim transferin meyvelerini sosyal medya üzerinden toplamak için özel hazırlık yapıyor.

Kaynak: Takvim