Galatasaray’ın Monaco’dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, geldiği günden bu yana adım adım takip ediliyor. Her hareketiyle gündemi belirleyen tecrübeli forvet, ülkesi Kolombiya’da da manşetlerden inmiyor.

Son olarak Caracol isimli radyo kanalında özel bir Falcao programı yayınlandı. Daha sonra radyonun internet sitesinde de yazılı olarak ele alınan bu durum; “Falcao çılgınlığı” başlığıyla verildi.

Türkiye’de adeta bir Falcao kitlesi oluştuğu aktarıldı. Kolombiyalı golcünün isminin sürekli olarak haber kanallarında, internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve taraftarlar arasında yayıldığı vurgulandı. 33 yaşındaki futbolcunun formasının kısa sürede tüm ülkede satış rekorları kırdığı, büyük bir çılgınlıkla yayıldığı kaydedildi. Ayrıca tek tek tüm Falcao formalı taraftarların fotoğrafları da paylaşıldı.Marca Gazetesi de Galatasaray’ın bir ‘Falcao rüyası’ yaşadığını yazdı. Deneyimli yıldızla beraber sarı-kırmızılıların hem ekonomik olarak hem de taraftar kitlesi açısından olumlu etkilendiği dile getirildi.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nden de Falcao hamlesinin Galatasaray için artı olacağı bildirildi.

Falcao ve Muriç favori

“Süper Lig’de yeni sezonun gol kralı kim olur?” sorusuyla ilgili bahis açan iddia, uzun vadeli seçeneklerinde oranları sıraladı.

Galatasaray ile ilk maçına çıkmaya hazırlanan Radamel Falcao ile şu anda iki golü bulunan Fenerbahçe forveti Vedat Muriç, 3.5 oranla favori gösterildi. Bu iki oyuncuyu Beşiktaş’tan Burak Yılmaz takip etti. Burak’ın oranı 4.5 olarak açıklandı. Üç golü bulunan Alanyasporlu Papiss Cisse 5.5 oranla dördüncü favori olarak yer aldı.

(Milliyet)