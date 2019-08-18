Falcao bu hafta geliyor!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun” diyerek, transferinde artık sona gelindiğini müjdelediği Radamel Falcao, dün akşam Monaco’yu yalnız bıraktı. Metz deplasmanında sakatlığı öne sürülerek kadroya dahil edilmeyen Kolombiyalı yıldızın, bu hafta içerisinde Türkiye’ye gelerek Galatasaray’la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, yarın Fransa’ya bir kez daha temsilci göndererek bonservis konusunu tamamen çözüme kavuşturacak.

O resimler imzadan mı?

Albayrak’ın Falcao’ya sarılması dışında, “Monaco 2. Başkanı Petrov ile çok güzel resimlerimiz var” derken, tarafların arasındaki protokol anlaşmasını kast ettiği ileri sürüldü. Tek şart ise Falcao’nun Monaco formasıyla son bir maça daha çıkmasıydı. Kadrosunu Ben Yedder ile güçlendiren ve bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdüren Fransız kulübü, böylece Falcao’nun transferine izin verecek.

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