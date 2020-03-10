Falcao, Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, kritik derbi maçta sahaya çıkacak. Galatasaray son haftalarda önemli bir çıkış yakalarken golcü oyuncu Radamel Falcao'da performansı arttırdı. Falcao son 8 haftada 7 gol atarken, Beşiktaş'a karşı daha önce üç farklı takımda 4 gol atmayı başardı.﻿﻿﻿﻿

Falcao, Beşiktaş'a karşı 5 maçta 4 gol attı

Falcao, 2010-11 sezonunda Porto forması giyerken Beşiktaş'a karşı İstanbul'da oynanan maçta 1 gol atmış takımı da maçı 3-1 galip bitirmişti. Kolombiyalı oyuncu deplasmanda oynanan maçta da 1-1 biten mücadele de takımın tek golünü atmıştı. Kolombiyalı oyuncu bir sonraki sezon bu kez Atletico Madrid ile yine UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş karşı maça çıkmış ve iki karşılaşmada bir gol atıp takımının tur atlamasını sağlamıştı. Falcao, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Beşiktaş'a karşı iç sahada bir gol atmış ancak maçı Beşiktaş 2-1 galip bitirmişti.

Falcao'nun Beşiktaş'a karşı maçları

2010-11 Beşiktaş - Porto 1-3 (Falcao 1 gol)

2010-11 Porto - Beşiktaş 1-1 (Falcao 1 gol)

2011-12 A. Madrid - Beşiktaş 3-1

2011-12 Beşiktaş - A. Madrid 0-3 (Falcao 1 gol)

2011-12 Monaco - Beşiktaş 1-2 (Falcao 1 gol)

Fenerbahçe maçında gol atmıştı

Falcao sezonun ilk yarısında Beşiktaş mücadelesinde görev yapamamıştı. Falcao sezonun ikinci yarısında ise bir başka derbi maçta Fenerbahçe'ye karşı penaltıdan gol atmayı başardı. Falcao bu sezon 13 lig maçında 9 gol kaydetti.





fanatik.com.tr



