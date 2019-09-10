Falcao 40 yıllık Aslan gibi!

Florya’da Radamel Falcao fırtınası dinmek bilmiyor... Yaklaşık 2 ayı bulan transfer süreci sonrasında müthiş bir karşılama eşliğinde İstanbul’a ayak basan Kolombiyalı yıldız, geldiği günden bu yana müthiş bir ilginin odak noktasında yer alıyor. Statta yapılan imza töreniyle spor kamuoyuna tanıtılan Falcao, Galatasaray’a transferinden sonra hem loca ve bilet hem de forma ve diğer ürün satışlarını arttırarak kulübe büyük katkıda bulundu. Bununla birlikte Falcao’nun idmanlarda attığı goller, hırsı, mücadelesi ve gücü, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Ancak Florya’ya yakın kaynaklar, 33 yaşındaki futbolcunun bir başka özelliğini daha gündeme getirmiş durumda.

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Teknik ve mental destek

Falcao’nun Florya’ya ilk adım attığı andan itibaren, personelden antrenörlere, futbolculardan diğer çalışanlara kadar çok sıcak ilişkiler kurduğu belirtiliyor. Deneyimli oyuncunun, bir yıldız gibi davranmaktan ziyade, 40 yıllık Galatasaraylı gibi herkese samimi şekilde yaklaştığı ve birçok konuda çevresindekilere yardımcı olduğu ifade ediliyor. Falcao’nun özellikle genç oyuncularla yakından ilgilenmesi ise onların hem teknik hem de mental gelişimine katkıda bulunmaya çalışması, Florya’da yıldız futbolcunun dört dörtlük bir transfer olarak yorumlanmasını sağlıyor.

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Tek eksiği resmi maç!

Artık Radamel Falcao için tek eksik, resmi bir maç olarak görülüyor. İlk olarak cuma günü Türk Telekom Stadı’ndaki Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek olan Kolombiyalı futbolcunun ortaya koyacağı performans ve tribünlerle kuracağı ilişki, şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

Yasin Cam

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