Falcao 16. maçını kaçırdı

Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanmıştı. Kolombiyalı forvet dün akşam Başakşehir ile oynanan kritik maçta forma giyemezken, bu sezon toplamda 16. maçını kaçırarak hayal kırıklığı yarattı. Sarı- Kırmızılı camianın büyük işler beklediği 34 yaşındaki golcü sezon boyunca yalnızca 22 maçta görev yaptı ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi