Pereira’nın Antwerp beraberliği sonrası sarf ettiği sözleri hayretle dinledim. Bu aslında şimdiden başarısızlığa kılıf aramaktır. Başarısızlığı baştan kabul etmiş bir teknik adamla Fenerbahçe büyük hedefleri nasıl kovalar o da tartışılır.

‘Forvette ısrar gerekir’

Fenerbahçe’nin hücum hattında Valencia dışında beklentileri karşılayan oyuncu yok gibi görünüyor. Rossi, skor katkısı sağlasa da oyun olarak çok parlak değil. Bunun nedeni bireysel formsuzluk mu yoksa taktik anlayış mı?

“İnanılır gibi değil, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe’de hâlâ santrfor konuşuluyor. Sezon başında başkan, “Nokta transferler yapacağız” deyince taraftar ve camia haklı olarak takıma önemli bir golcünün alınacağını tahmin ettiler. Ama Fenerbahçe’nin son dakika transferlerinde (Berisha, Rossi, Meyer, Crespo) yine böyle bir isim yoktu. Takım şu anda ‘can simidi’ diye Valencia’ya sarılmış durumda. Rossi bir maç oynuyor, diğer maç yedek. Pereira her karşılaşmada papatya falı açıyor. Forvet oyuncuları özgüvenlerini kaybettiler. Halbuki ya Rossi’de ya da Berisha’da ısrar etmek onları daha çabuk motive eder. Bu hafta Alanya maçı var. Sizce forvette kim oynar? Bilmece gibi değil mi?”

‘Pereira’ya hatırlatmak lazım’

Pereira, Avrupa’daki başarısızlığı Süper Lig’in taktik seviyesinin Avrupa’nın gerisinde olmasına bağladı. Birçok Fenerbahçe taraftarı ise Galatasaray ’ın daha zor grupta lider olmasını hatırlatarak bu sözlere tepki gösterdi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?

“Pereira’nın maç sonrası açıklamalarını hayretle dinledim. Bu, aslında şimdiden başarısızlığa kılıf aramaktır. Bugün Galatasaray, Avrupa’da çok başarılı değil mi? Sarı- Kırmızılı takımda Fenerbahçe’de banko oynayacak kaç futbolcu sayarsınız? Tersini düşünün, kararı siz verin. Kaldı ki Galatasaray’ın gruptaki rakipleri daha zorlu. Başarısızlığı baştan kabul etmiş bir teknik adamla Fenerbahçe büyük hedefleri nasıl kovalar o da tartışılır. 2000 yılında Galatasaray’ın karşısına kurada Avrupa devleri çıktıkça, ‘hep bu turda elenir’ dendi. Sonunda o takım UEFA şampiyonu oldu. Pereira’ya birileri hatırlatsın.”

"Havaya ateş ediyor"

Mesut yine oyunuyla değil, kenardaki tepkisiyle gündemde. Bu durum çözülebilir mi yoksa daha büyük sıkıntılara mı yola açar?

“Daum yüzünden Anelka, Aykut Kocaman yüzünden önce Alex ardından da Valbuena kaçtılar. Sırada Mesut Özil var. Devre arası Katar’a giderse kimse şaşırmasın. Elinizde bir dünya yıldızı var ve siz onun kıymetini bilmiyorsunuz. Pereira, ‘Mesut koşmuyor’ diyorsa, yanına koşanları koyar, ona göre bir oyun planı, bir 11 yapar. Mesut Özil’i verin Fatih Terim’in ya da Sergen Yalçın’ın eline, ne olduğunu görün. Yazık, Fenerbahçe en önemli silahı ile her hafta rakiplerine değil, havaya ateş ediyor!”