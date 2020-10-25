Fahrettin Sayhan: Oyun planına sadık kalamayınca golleri yedik

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sayhan, İstanbulspor mücadelesinde belirledikleri oyun planını tamamında uygulayamadıklarını vurgulayarak, "Maça gelirken bir strateji belirledik. Bu strateji üstünde oynarken dönem dönem yaptık. Bazı dönemlerinde de yapamayınca zaten golleri yiyorsunuz. Sonuç bu noktaya geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

İHA