TFF 1. Lig’in 6. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor’a sahasında 1-0 mağlup olan Eskişehirspor’un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz." dedi. Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki maçta yenilen iki golden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Sayhan, "Hocamız ve teknik ekibimiz karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz. Böylece yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.