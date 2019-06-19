Sosyal medya sitesi Facebook, 2020 yılında yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu. Kripto para biriminin adı ise Libra.

Facebook kripto para birimi Libra'yı duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor. Dünyada yetişkinliklerin neredeyse yarısının banka hesabı yok. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 70’inin krediye erişimi yok.”

Biz de yeni kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra ile ilgili merak edilenleri İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Rahmi İncekara'ya sorduk.

İşte Facebook'un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Clibra ile ilgili merak edilenler...

“2,5 milyardan fazla kişi finansal sistemin dışında kaldı

"Dünya genelinde 2 milyarı aşkın kişi, banka hesabı olmadan yaşamını sürdürüyor. Dünya ölçeğinde banka hesabı olan kişilerin oranı 2011 yılından itibaren azalma eğilimi gösteriyor.

2,5 milyardan fazla kişi ise finansal sistemin dışında. Banka hesabı olmayan yetişkinlerin en fazla olduğu bölgeler arasında ise Güney Asya, Uzak Doğu ve Afrika ülkeleri var. 150 ülkede yapılan araştırmaya göre kişilerin banka hesabı olmamasında en büyük neden ise parasızlık.

Gelişen teknoloji, bilgi işlem çağı, küreselleşmenin etkileri, yenilikçilik ve dijitalleşme ile finansal piyasalara erişimin hızlanması, kişilerin finansal piyasalara erişimini daha da artırıyor."

Kullanıcılar kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapacak

"2020'de kullanıma geçmesi planlanan Libra’nın, sosyal mecrada gerçekleştirilen çevrimiçi finansal işlemleri kolaylaştırması bekleniyor.

Libra, çay ısmarlamaktan ulaşım araçlarını kullanmaya kadar her alanda kullanılması ve maliyetinin düşük olması ile dikkat çekiyor. Facebook finansal hizmetlere erişemeyen kişilere, Calibra adı verilen bir uygulama ile para biriktirebilme imkanı da vermeyi planlıyor.

Araştırmalarında yetişkinlerin yaklaşık yarısının aktif bir banka hesabı olmadığını tespit eden Facebook, bu boşluğu kripto para Libra ve dijital cüzdan Calibra ile doldurmayı hedefliyor.

Böylelikle finansal sisteme entegre olamayan kullanıcılar, yeni sistemle akıllı telefon ve sosyal ağ vasıtasıyla tanışacak. Libra ve Calibra uygulamasının diğer bir amacı ise Facebook gelirlerini de arttırmak."

Libra'nın diğer kripto para birimlerinden farkı: Güvenlik

"Kripto paralar ile ilgili en önemli endişe güvenlik konusudur. Kullanıcılar küresel ölçekte denetimsiz, vergisiz ve devletsiz bir para birimine hep endişe ile yaklaşmıştır.

Facebook yapmış olduğu açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağını önemle belirtti. Calibra herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağını söyledi.

Libra, milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi ve finansal altyapı olarak kurgulandı. Libra’nın diğer kripto para birimlerinden en büyük farkı basit, sosyal mecra ve akıllı telefonlar ile vakit geçirilirken bile kullanılabilir olması."

Güvenilebilir ve ölçülebilir

"Libra’nın gözetiminden Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify ve ebay gibi 28 şirketin yer aldığı "Libra Konsorsiyumu"nun sorumlu olması güvenilirlik açısından oldukça önemli.

Libra’nın, tek bir varlık yerine dolar ve euro gibi para birimlerine bağlı olması bir başka avantajı olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat istikrarına yönelik Libra, diğer kripto paraların aksine bilinen para birimleri gibi işlem görmesi için tasarlandığı ifade edildi. Libra güvenebilir ve ölçülebilir bir blockchain altyapısına oturtulmuş görünüyor."

Yeni dijital para birimi için yeni dijital cüzdan

Facebook’un dijital cüzdanı Calibra’nın da 2020 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Peki Calibra nasıl kullanılacak?

Dünyada para transferi için yılda 25 milyar dolarlık bir ücret harcanıyor. Facebook bu sorunu Calibra ile çözeceğini iddia ediyor. Bu yeni dijital cüzdan Libra biriktirme, gönderme ve harcama fırsatı sunacak.

Calibra ile birlikte akıllı telefonu olan herkes Libra transferi yapabilecek. Yeni dijital cüzdan ilerleyen zamanlarda bir tuşla kira ödeme, kod taratarak kahve alma, nakit para taşımadan seyahat etme gibi seçenekler de sunmayı hedefliyor.

Calibra tek başına bir uygulama olduğu gibi Messenger ve WhatsApp'la da bu uygulamaya erişilebilecek.

Dijital cüzdanla ilgili en merak edilen konu ise güvenlik... Facebook dijital cüzdanın güvenliğini, geliştirdiği güvenlik sistemleri ile sağlayacağını taahhüt ediyor.

Facebook’tan güvenlik sözü

Muhtemel dolandırıcılık faaliyetlerini tespit edici ve engelleyici bir takip sistemi kullanacağını açıklayan sosyal medya devi eğer tanımadığınız birisi hesabınızı ele geçirir ve Libra kaybederseniz bunu telafi edeceğinin de sözünü veriyor.

Kaynak: TRT Haber